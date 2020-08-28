В Харьковской области в поселке Рогань ранили 12-летнего мальчика. Он отдыхал на озере вместе с отцом. После этого раздался звук выстрела и ребенка ранило в плечо.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"Отец доставил сына в больницу. По словам медиков, состояние здоровья парня удовлетворительное, оперативного вмешательства не требует", - сообщает прес-служба.

Полицейские устанавливают возможных свидетелей ранения ребенка, а также принимают меры, чтобы установить личность стрелявшего и задержать его.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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