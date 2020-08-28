В Варшавском зоопарке слонам будут давать масло каннабиса, чтобы лишить животных стресса после потери главной слонихи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Слонам такая терапия нравится. Масло, которое добавляют в пищу, не вызывает интоксикации, зато нормализует давление и уменьшает воспалительные процессы", - говорится в сообщении.

Все дело в том, что в марте в зоопарке Варшавы умерла руководительница стада - остальные слоны очень переживали. Ветеринары диагностировали у них затяжную депрессию. Поэтому и решили начать экспериментальное лечение с элементами каннабиса. За несколько месяцев результат оценят окончательно.

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