В сети появилось видео, на котором продавец фруктов избивает клиентку картонным ящиком с криками за попытку вернуть товар.

Об этом сообщает Telegram-канал "Ху*вая Одесса".

"Я тебя сейчас прибью", "Пошла вон отсюда" - кричит разъяренная продавщица. Оказалось, что такое поведение - это реакция на попытку вернуть арбуз.

Видео: YouTube / Foxy Luko

Напомним, Государственное бюро расследований и Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции сообщили о подозрении в изнасиловании бывшему полицейскому. На момент совершения преступления он занимал должность помощника дежурного Ольшанского отделения полиции главного управления Нацполиции в области.

Как сообщала "Страна", Деснянский районный суд Киева признал виновным в совершении домашнего насилия 44-летнего мужчину и приговорил его к шести месяцам ареста.