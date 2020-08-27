По факту нападения со стрельбой в Харьковской области, которое было квалифицировано, как "хулиганство", открыто еще одно уголовное производство по статье "покушение на убийство".

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - сообщает полиция.

Как сообщают правоохранители, в результате происшествия четыре человека доставлены в больницу. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие - различные ранения от резиновых пуль.

Машины нападавших установлены, 14 человек задержаны. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что около 19:10 на трассе возле города Люботин Харьковской области группа мужчин заблокировала автобус с членами ОО "За жизнь", после чего автобус расстреляли из травматического оружия и скрылись.

При этом нардеп Илья Кива, который в июне объявил о создании организации "Патриоты за жизнь", обвинил в нападении "Нацкорпус" и "Азов" и призвал президента разобраться.

В "Нацкорпусе" заявили, что не причастны к нападению, а глава МВД Арсен Аваков назвал пострадавших "гастролерами".