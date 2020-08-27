Появились новые фотографии с места, где обстреляли автобус объединения нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты за жизнь!".

Илья Кива говорит, что нападение было совершено националистами. Автобусу заблокировали дорогу, вынудили остановиться, а потом начали стрелять.

Фото публикует Telegram-канал "Политика страны".

Фото: Telegram/Политика страны

Напомним, ранее в четверг, 27 августа, народный депутат от "Оппоплатформы" и основатель объединения "Патриоты за жизнь!" Илья Кива заявил, что на его активистов было совершено нападение под Харьковом. По его словам, националисты из "Национального корпуса" и "Азова" расстреляли автобус с членами организации. Он заявил о троих раненных. Причем один находятся в тяжелом состоянии.

В то же время пресс-центр полиции Харьковской области сообщил, что в инциденте пострадали два человека.

Через некоторое время замминистра внутренних дел Антон Геращенко отчитался о задержании банды преступников, совершивших нападение. По его словам, в результате обстрела автобуса никто не погиб.

Ранее "Страна" публиковала фото и видео с места трагедии.