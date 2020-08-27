После вечернего дождя в Киеве появилась двойная радуга, которую можно было увидеть в нескольких районах столицы.

Об этом информируют Украинские новости.

Радугу увидели многие жители Киева, о чем стали активно рассказывать в социальных сетях.

Это необычное и довольно редкое природное явление могли увидеть жителям левого берега столицы. Также радугу было видно в Голосеевском районе Киева.

Напомним, в Киеве вечером 27 августа прошел легкий вечерний дождь. Кроме того, спасатели предупредили киевлян о грозе, которая может не закончиться до конца дня.

Ранее "Страна" публиковала фото радуги в Чернобыльском заповеднике над лесами зоны отчуждения у АЭС.

Также мы рассказывали, что в пятницу, 28 августа, сразу в нескольких областях Украины пройдут дожди.