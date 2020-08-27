Государственная служба Украины по вопросам труда информирует, что с 1 сентября текущего года усиливается контроль за оформлением трудовых отношений с работниками.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Во исполнение поручения правительства Гоструда начинает при участии и содействии других органов (Государственной налоговой службы, Пенсионного фонда, центров занятости, органов местного самоуправления, Нацполиции и т.п.) проведение контрольных мероприятий по вопросам выявления неоформленных работников.

Кого посетят в первую очередь

В первую очередь мероприятия контроля будут проведены у тех работодателей, которые имеют высокие риски использования наемного труда без заключения трудовых договоров. Выявление таких работодателей осуществляется путем анализа информации, имеющейся у разных органов государственной власти и местного самоуправления.

Ответственность

Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками.

Уголовная ответственность: штраф от 34 до 85 тыс. грн., лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев.

Административная ответственность: штраф от 8,5 до 34 тыс. грн.

Финансовая ответственность: штраф от 47,2 тыс. грн. до 141,7 тыс. грн.

Ранее в Гоструда сообщили, какой штраф положен за стажировку без трудового договора.

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