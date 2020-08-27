В Чернобыльском заповеднике показали фото трех новых видов птиц зоны отчуждения
Сотрудники Чернобыльского заповедника опубликовали фотографии трех новых видов птиц, которых редко можно увидеть в Украине. Эти пернатые отдыхают вблизи водоемов.
Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.
Чирок-свистунок
"С начала августа еженедельно ученые проводят учеты водно-болотных и хищных птиц на пруду-охладителе. В это время мигрируют кулики, которые образуют небольшие скопления на мелководье, где птицы кормятся и отдыхают", - указано в сообщении.
Чирок-свистунок и фифи
Экспертам удалось заметить и запечатлеть три новых для заповедника вида птиц: поручейника озерного (фифи), который занесен в красную книгу Украины, поручейника черного (щёголя) и большого. Кроме того, в заповеднике заметили 12 орланов-белохвостов и четыре редких лебедя-кликуна.
Турухтан
Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике водится рысь евразийская, чьими "фирменными" особенностями являются кисточки на ушах и короткий хвост.
Как сообщала "Страна", в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заверили, что отличить ядовитое пресмыкающееся можно по рисунку на его спине.