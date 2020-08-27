Сотрудники Чернобыльского заповедника опубликовали фотографии трех новых видов птиц, которых редко можно увидеть в Украине. Эти пернатые отдыхают вблизи водоемов.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

Чирок-свистунок

"С начала августа еженедельно ученые проводят учеты водно-болотных и хищных птиц на пруду-охладителе. В это время мигрируют кулики, которые образуют небольшие скопления на мелководье, где птицы кормятся и отдыхают", - указано в сообщении.

Чирок-свистунок и фифи

Экспертам удалось заметить и запечатлеть три новых для заповедника вида птиц: поручейника озерного (фифи), который занесен в красную книгу Украины, поручейника черного (щёголя) и большого. Кроме того, в заповеднике заметили 12 орланов-белохвостов и четыре редких лебедя-кликуна.

Турухтан

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике водится рысь евразийская, чьими "фирменными" особенностями являются кисточки на ушах и короткий хвост.

Как сообщала "Страна", в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заверили, что отличить ядовитое пресмыкающееся можно по рисунку на его спине.