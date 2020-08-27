Президент России Владимир Путин рассказал о том, как его дочь перенесла прививку от коронавируса. Он заявил, что у нее появились антитела.

Об этом президент РФ рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет. Появляются антитела, как у моей дочери появились. И она безвредна. Слава богу, дочка чувствует себя хорошо", - сказал Путин.

По словам Путина, его дочь сама приняла решение сделать прививку как доброволец, с ним она не советовалась. Глава государства заявил, что его дочь общается с большим количеством людей и для того, чтобы нормально работать, ей нужно быть защищенной.

Ранее мы писали, что в России показали прибор, способный определять коронавирус в воздухе.

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