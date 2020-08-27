В сети появилось видео момента нападения на автобус активистов из организации "Патриоты - За жизнь" под Харьковом.

Кадры происшествия опубликовал телеграм-канал "Политика Страны" в четверг, 27 августа.

Напомним, ранее в четверг, 27 августа, народный депутат от "Оппоплатформы" и основатель объединения "Патриоты за жизнь!" Илья Кива заявил, что на его активистов было совершено нападение под Харьковом. По его словам, националисты из "Национального корпуса" и "Азова" расстреляли автобус с членами организации.

Коллега Кивы по партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил о двух погибших в ходе расстрела.

В то же время пресс-центр полиции Харьковской области сообщил, что в инциденте пострадали два человека. Данными о погибших правоохранители не поделились.

Через некоторое время замминистра внутренних дел Антон Геращенко отчитался о задержании злоумышленников, стрелявших в автобус. Чиновник также заявил, что погибших в результате инцидента не было.