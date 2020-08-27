Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал злоумышленников, напавших на автобус с активистами объединения "Патриоты - За жизнь" людьми "без мозгов", которые стреляли "в таких же".

Соответствующее заявление чиновник сделал в своем Twitter.

"Зайки" в ряд - задержанные с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей. Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая реакция. Политиканам: посеявший насилие - получит по лбу от Державы, без политики", - пишет Аваков.

В свою очередь телеграм-канал "Политика Страны" отмечает неоднозначность таких заявлений главы МВД.

"Аваков сразу же ставит знак равенства между теми кто напал и на кого напали. Мол, и те и другие без мозгов, ехали с "политических гастролей". А зачем это пишет глава МВД? Чтоб показать, что раненые люди заслужили нападение? Чтоб расчеловечить их? Побудив к новым нападениям на них?", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в четверг, 27 августа, народный депутат от "Оппоплатформы" и основатель объединения "Патриоты за жизнь!" Илья Кива заявил, что на его активистов было совершено нападение под Харьковом. По его словам, националисты из "Национального корпуса" и "Азова" расстреляли автобус с членами организации. Он заявил о троих раненных. Причем один находятся в тяжелом состоянии.

В то же время пресс-центр полиции Харьковской области сообщил, что в инциденте пострадали два человека.

Через некоторое время замминистра внутренних дел Антон Геращенко отчитался о задержании банды преступников, совершивших нападение. По его словам, в результате обстрела автобуса никто не погиб.

Ранее "Страна" публиковала фото и видео с места трагедии.