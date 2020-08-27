В Минздраве рассказали о ситуации с сальмонеллезом в Украине в этом году, описали сипмпомы заболевания и рассказали о его профилактике.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"2 402 человека заболели сальмонеллезом в Украине с начала года. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 5,7, что на 41% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 27.08.2020 года с начала года зарегистрировано 16 вспышек сальмонеллеза (Запорожская область - 4, Ивано-Франковская область - 2, Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Кировоградская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Черкасская области и Киев по одному), в результате которых пострадало 130 человек из них 29 детей до 15 лет", - указано в сообщении.

Отмечается, что до сих пор не окончено эпидрасследование вспышки в столице. Кроме того, важно знать, что сальмонеллез - это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия рода Salmonella. Степень тяжести болезни зависит от серотипа, восприимчивости населения и прочего.

Среди всех разновидностей сальмонелл, опасен небольшой процент, однако именно эти типы приводят к наиболее печальным осложнениям. Источник возбудителя инфекции - животные (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, лошади, домашняя водоплавающая птица, куры, рептилии, кошки, собаки и домашние грызуны), больные сальмонеллезом люди или здоровые бактерионосители.

Носительство может продолжаться от нескольких дней до нескольких лет, однако животные передают людям это заболевание чаще. Механизм передачи инфекции - фекально-оральный. Сальмонеллез имеет летне-осеннюю сезонность, что связано с повышенной активностью бактерий в это время года.

При этом заболеваемость в городах в 2 раза выше, чем в селах. Инкубационный период колеблется от шести часов до 2-3 суток. Болезнь может протекать в легкой форме. Однако в некоторых случаях связанное с болезнью обезвоживание может представлять угрозу для жизни.

Симптомы сальмонеллеза: повышение температуры, головная боль, слабость, недомогание, боль в животе, тошнота, рвота, диарея.

Профилактика сальмонеллеза включает в себя широкий комплекс ветеринарных, санитарных и противоэпидемических мер. Заниматься самолечением при подозрении на заражение может быть не только вредно, но и опасно летальным исходом больного.

Напомним, в Одессе острыми кишечными инфекциями заболел 91 человек. Это на 54,2% случаев больше, чем в начале июля.

Как сообщала "Страна", в запорожскую больницу с сальмонеллезом попало 12 человек. Известно, что все пациенты за несколько дней до госпитализации были в одном буфете.