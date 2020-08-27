Под Харьковом были ранены трое мужчин в результате нападения на автобус. Сейчас они доставлены в городскую больницу скорой и неотложной помощи. Мужчинами занимаются врачи, сейчас их оперируют.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прес-службу Харьковского горсовета

"В неотложке трое пострадавших (мужчины), все в операционных. Время окончания операций врачи не прогнозируют", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на заместителя главврача больницы Андрея Соцкого.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что сегодня вечером, 27 августа, под Харьковом вблизи Люботина на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации "За життя", и заставили его остановиться. Илья Кива утверждает, что это были члены националистических организаций. В результате нападения убит человек, также два человека похищены. Нападавших, 14 человек, уже задержали.