В России разработали аппарат, который определяет, есть ли коронавирус в воздухе. Он способен определить, есть ли коронавирус за время от 10 до 30 минут.

Об этом пишет РИА "Новости".

Красногорский завод им. С.А. Зверева представил на форуме "Армия-2020" первый в России прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе коронавирусов.

Как рассказал генеральный директор предприятия Александр Новиков, с помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов.



Госиспытания прибора завершились в июне, сейчас готовится его сертификация.



"Однако готовность у нас максимальная, и при необходимости мы готовы произвести столько, сколько потребуется заказчику. Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности", – подчеркнул Новиков.

В эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, врач иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отметил, что российские разработки по анализу проб воздуха совершенствуются.



"Отмечу, что прибор по оценке содержания различных веществ в воздухе был разработан более десяти лет назад, за это получена Государственная премия большим коллективом во главе с академиком Анатолием Андреевичем Воробьевым. И эти разработки продолжаются. Такой спектральный анализ, во-первых, очень чувствительный, а во-вторых, очень быстрый и очень точный. Для примера могу сказать, что подобные технологии могут определять состав веществ в атмосфере других планет. Это основы. А сейчас, я думаю, эти приборы очень быстро могут пойти в производство и реальное применение", - сказал Владислав Жемчугов.

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