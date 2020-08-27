В Миинздраве рассказали, какие регионы страны не готовы ослабить карантин по состоянию на 27 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Согласно решению комиссии, в "красную" зону отнесены: Ивано-Франковск, Коломыя и Калуш, а также Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; города Беляевка и Измаил Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области; города Бережаны и Чертков, а также Бережанский район Тернопольской области; город Черновцы и Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области. Подчеркиваю, что "красный" уровень эпидемиологической опасности устанавливается исключительно по показателям распространения коронавирусной болезни в соответствующих районах", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Отметим, уровень эпидемиологической опасности определяют по следующим критериям:

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;

Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА меньше 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней

Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

Показатель роста количества случаев COVID-19 составляет более 10%.

Напомним, Минздрав Украины обновил список стран "красной" и "зеленой" зон по распространению коронавируса. Албания и Черногория были перенесены в "красную" зону.

Как сообщала "Страна", после того, как город Самбор во Львовской области оказался в "красной" карантинной зоне, городской совет оказался вводить соответствующие ограничения. Также депутаты обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру здравоохранения и председателю Львовской ОГА с просьбой отменить данное решение.