Правоохранители задержали группу преступников, которые напали на автобус с членами объединения "Патриоты за жизнь" под Харьковом.

Об этом в четверг, 27 августа, сообщил заместитель главы министерства внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, группа нападавших на микроавтобус с членами общественной организации "Патриоты – За жизнь" была задержана в Красноградском районе Харьковской области.

По информации "Страны", речь идет о 14 задержанных.

"Машины на которых были нападавшие - установлены. В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области", - написал Геращенко.

Он отметил, что в результате нападения одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Еще один человек получил черепно-мозговую травму. Информация о гибели кого либо участников противостояния не соответствует действительности.

"У пострадавших - ранения мягких тканей из травматического оружия", - добавил Геращенко.

Напомним, ранее в четверг, 27 августа, народный депутат от "Оппоплатформы" и основатель объединения "Патриоты за жизнь!" Илья Кива заявил, что на его активистов было совершено нападение под Харьковом. По его словам, националисты из "Национального корпуса" и "Азова" расстреляли автобус с членами организации.

Коллега Кивы по партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил о двух погибших в ходе расстрела.

В то же время пресс-центр полиции Харьковской области сообщил, что в инциденте пострадали два человека. Данными о погибших правоохранители не поделились.

Ранее "Страна" публиковала фото и видео с места трагедии.