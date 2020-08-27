Российские ученые из Московского государственного университета имени Ломоносова могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса нового типа. Она будет сезонной, какими сейчас являются вакцины от гриппа.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доктора биологических наук, профессора, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольгу Карпову.

Она отметила, что существует высокая вероятность того, что коронавирус останется с нами на несколько сезонов.

"У нас это конструктор. ... То есть мы просто буквально можем, что называется, сложить кубики, и получить именно такую вакцину", - заключила Карпова.

также вирусолог добавила, что сделать и проверить вакцину, защищающую сразу и от гриппа, и от коронавируса, можно за год.

Поясняется, что поливалентная вакцина способна предотвращать повторное заражение даже при каких-то генетических изменениях вируса.

Ранее "Страна" писала, что Китай разрешил испытать на людях вакцину против коронавируса из насекомых.

также мы рассказывали, что Трамп заявил, что США избавятся от Covid-19 хоть с вакциной, хоть без нее.