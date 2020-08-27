В результате вооруженного нападения радикалов на активистов объединения "Патриоты за жизнь!" под Харьковом трое человек были госпитализированы. Медики диагностировали у них травмы от ударов и ранения от резиновых пуль.

Об этом в четверг, 27 августа, сообщил глава Харьковского областного Центра экстренной помощи Виктор Забашта, передает "Суспільне".

По его словам, три человека попали в больницу с ушибами, травмами от ударов бейсбольными битами и ранениями от резиновых пуль.

"Мы отвезли их в больницу с ушибами, черепно-мозговыми травмами. Всем около сорока лет. Убитых мы на месте не видели", - рассказал Забашта.

Напомним, в четверг, 27 августа, на трассе "Киев - Харьков" радикалы из националистических организаций "Азов" и "Национальный корпус" расстреляли автобус объединения "Патриоты за жизнь!". Кива заявил о нескольких раненных и похищенных преступниками активистах.

Коллега Кивы по партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил о двух погибших в ходе расстрела.

В то же время пресс-центр полиции Харьковской области сообщил, что в инциденте пострадали два человека. Данными о погибших правоохранители не поделились. На данный момент в рамках полицейской спецоперации "Сирена" правоохранители разыскивают злоумышленников.

Ранее "Страна" публиковала фото и видео с места трагедии.