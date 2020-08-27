По версии полиции, в результате обстрела радикалами автобуса под Харьковом были ранены два человека. О погибших правоохранители не сообщают.

Соответствующая информация появилась на странице полиции Харьковской области в Facebook.

В пресс-службе стражей порядка заявили, что сообщение о происшествии на автодороге в районе города Люботин Харьковской области поступило в полицию около 19:10. По адресу отправились руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа Люботинского отдела полиции.

"Установлено, что вблизи города Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились представители ОО "За жизнь", и заставили его остановиться. После этого из автомобиля "Мицусиби" вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле. В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники нет", - утверждают в полиции.

На данный момент в рамках полицейской спецоперации "Сирена" правоохранители разыскивают злоумышленников.

"Информация по факту происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются", - добавили в ведомстве.

Напомним, в четверг, 27 августа, на трассе "Киев - Харьков" радикалы из националистических организаций "Азов" и "Национальный корпус" расстреляли автобус объединения "Патриоты за жизнь!". Кива заявил о нескольких раненных и похищенных преступниками активистах.

Коллега Кивы по партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил о двух погибших в ходе расстрела.

Ранее "Страна" публиковала фото и видео с места трагедии.