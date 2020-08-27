Три человека получили тяжелые ранения в результата обстрела автобуса националистами под Харьковом - Кива
В результате обстрела националистами автобуса под Харьковом тяжелые ранения получили трое активистов организации "Патриоты за жизнь!".
Об этом "Стране" сообщил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.
"Трое тяжело ранены. Один совсем плохой. Нацполиция задержала два автомобиля, которые принимали участие в расстреле автобуса", - заявил нардеп.
Напомним, в четверг, 27 августа, на трассе "Киев - Харьков" радикалы из националистических организаций "Азов" и "Национальный корпус" расстреляли автобус объединения "Патриоты за жизнь!". Кива заявил о нескольких раненных и похищенных преступниками активистах.
Коллега Кивы по партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил о двух погибших в ходе расстрела.
Ранее "Страна" публиковала фото и видео с места трагедии.