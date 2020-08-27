Кабинет министров Украины расширил перечень иностранцев, которые смогут въезжать в Украину в период ограничений. Всем иностранцам запрещено въезжать с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября текущего года.

Об этом сообщил Олег Немчинов, министр Кабинета министров Украины в своем Telegram-канале

Ранее предусматривалось, что запрет должен вступать в силу с 0:00 29 августа.

Право въезда на территорию Украины в период действия временных ограничений будут иметь отдельные категории иностранных граждан. Также согласно украинскому законодательству, глава Государственной пограничной службы может принимать дополнительные решения о контролируемом пропуске иностранцев через госграницу.

Фото: Кабмин

Данное требование не распространяется на лиц, которые:

являются родственниками украинцев первой линии;

имеют разрешение на работу в Украине;

направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

прибывают в Украину с целью обучения;

проходят военную службу на территории Украины;

постоянно или временно проживают на территории Украины;

признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Офиса президента Украины, Министерства иностранных дел;

являются лицами, которые прибывают в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;

являются деятелями культуры, прибывающих по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождает каждого из них;

прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;

являются техническими специалистами, прибывающих в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации прибывают на лечении в учреждения здравоохранения Украины.

Эти ограничения будут действовать до 00:00 28 сентября 2020 года.

Ранее "Страна" писала, что в "красную зону" коронавирусного карантина попали Ивано-Франковск и Черновцы. Ограничения вступят в силу с 31 августа.

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