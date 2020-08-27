Появились фотографии и видео с места расстрела националистами автобуса под Харьковом, где члены националистических организаций напали на членов объединения нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты за жизнь!". В результате нападения убит человек, также два человека похищены.

Фото и видео публикует Telegram-канал "Политика страны".

Фото: Страна

На видео видно, что у автобуса выбиты окна. На месте несколько полицейских автомобилей, также на месте есть карета скорой помощи.

Напомним, что члены националистических организаций "Азов" и "Национальный корпус", остановив людей, расстреляли автобус из автоматического оружия. Также они применили травматическое оружие. В результате их нападения погиб человек, двоих националисты похитили, убегая с места нападения.

В своем обращении по этому поводу нардеп Кива обвинил власть и потребовал "немедленной реакции президента на существующие правонарушения".

Также мы писали, что в среду ночью, 26 августа, в Харькове повредили фасад нового офиса городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", который находится на улице Полтавский Шлях.