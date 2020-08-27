В четверг, 27 августа, под Харьковом в районе Люботина произошло вооруженное нападение на членов объединения нардепа Ильи Кивы "Патриоты за жизнь!" Неизвестные расстреляли автобус на трассе Киев-Харьков и скрылись с места происшествия.

Известно, что как минимум трое человек ранены. Илья Кива обвинил в нападении Нацкорпус и Азов, которые отрицают причастность к расстрелу. При том, что вражда их вражда очевидны и буквально за день до того националисты уже нападали на членов организации Кивы.

При этом на уровне властей идет раздвоение: полиция заявляет, что было нападение на дороге. А политическое руководство ведомства - Аваков и Геращенко - что имела место некая разборка, а не нападение националистов.

Собрали первые подробности инцидента под Харьковом.

Первые сообщения о происшествии, фото и видео

Вечером 27 августа появилось сообщение, что на трассе Киев-Харьков на автобус с членами объединения нардепа Ильи Кивы "Патриоты за жизнь!" было совершено вооруженное нападение.

О нападении на своей странице в Facebook написал нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. По его словам, есть погибшие, а несколько человек похищены.

"Срочно!!! На трассе Киев-Харьков с автоматического оружия Азовом и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения "Патриоты - За Жизнь". Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками" - написал Илья Кива и добавил фото с места событий.

Он также опубликовал несколько фотографий - расстрелянного автобуса и раненого человека.

Также нардеп обнародовал видеообращение после инцидента.

"Только что под Харьковом на трассе Киев – Харьков был заблокирован автобус, который перевозил людей из организации "Патриоты за жизнь!". Заблокирован людьми, принадлежащими к группам "Азов" и "Национальный корпус". Данные бандформирования, остановив людей, расстреляли автобус с автоматического оружия, нанеся тяжелые пулевые ранения гражданским лицам.

Также применили травматическое оружие, чем нанесли тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Также азовцы и нацкорпус похитили двоих человек и вывезли в неизвестном направлении.

Я обвиняю власть и требую немедленной реакции президента на существующие правонарушения. Владимир Александрович, совсем белены объелись? Сегодня у вас люди расстреливаются на государственных трассах, как сафари! Вы хотите погрузить страну в хаос? На вас будет жизнь того убитого человека!

Два дня назад было совершено вооруженное нападение на одного из членов "Патриоты за жизнь!" в центре Киева. И не было никакой реакции ни президента, ни правоохранительной системы. Была заброшена граната в офисе "Оппозиционной платформы" и также я не слышал реакции президента", - заявил Кива.

Позже Илья Кива сообщил "Стране", что трое тяжело ранены, один "совсем плохой". Также он уточнил, что погибших нет. По его словам, Нацполиция задержала два автомобиля, которые принимали участие в расстреле автобуса.

В сети появилось видео - момент нападения. На нем видно, как несколько десятков мужчин подходят к автобусу, который уже стоит на обочине с разбитыми стеклами. Слышны выстрелы, группы по несколько человек избивают отдельных мужчин прямо на дороге.

Также в сети появилось видео с места происшествия уже после случившегося. На нем видно выбитые стекла в автобусе, простреленные колеса. На месте находится полиция и скорая.

Появились и фото пострадавших. Осторожно фото 18+.

Что сообщили в полиции и Нацкорпусе

В полиции Харьковской области сообщили, что, по предварительной информации, два человека получили ранения и доставлены в больницу. По области введена в действие полицейская операция "Сирена".

Сообщение о происшествии на автодороге в районе города Люботин поступило в полицию около 19:10.

Было установлено, что вблизи поселка Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились представители ОО "За жизнь", и заставили его остановиться. После этого из автомобиля "Мерседес" вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле. В результате выстрелов двое активистов получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники нет.

Информация по факту происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

То есть, полиция утверждает, что ранены не трое, а двое. При этом врачи подтверждают информацию Кивы о трех раненых. Также, по официальной информации, заложников не захватывали. Кто именно стрелял - в полиции пока не сообщают.

Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что "Патриотов" атаковали представители другой политической силы, не уточнив, какой именно. Также он заявил о трех пострадавших. Интересна риторика замминистра - оказывается, имело место не нападение, а "конфликт".

Хотя из вышеуказанного заявления полиции области следует, что было как раз нападение.

"Сегодня на трассе Харьков- Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

В результате нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Ещё один гражданин получил черепно-мозговую травму.

Информация о гибели кого либо участников противостояния не соответствует действительности. Машины на которых были нападавшие - установлены.

В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группа нападвших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области.

Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины, запрещено иметь любые силовые фомирования. Право на законное применение силы есть только у государства.

Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили - правых, левых, красных или голубых.

Все лица виновные в применении насилия будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности", - написал Геращенко.

Также Геращенко опубликовал ряд фото, на которых видно, что нападавшие задержаны. Их как минимум семь человек. Почти все обрисованы татуировками.

Есть также фотография машины, которая, предположительно блокировала дорогу перед расстрелом.

Примерно в духе Геращенко ситуацию обрисовал и Арсен Аваков. Он подает ситуацию, как некие разборки хулиганов. Хотя полиция области, повторимся, четко обрисовала, кто напал.

""Зайки" в ряд - задержанны с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей. Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая ракция. Политиканам: посеявший насилие -получит по лбу от Державы, без политики", - написал он в Твиттере.

В Нацкорпусе уже заявили, что не причастны к расстрелу автобуса.

При этом близкая к "Нацкорпусу" организация "Центурия" вчера опубликовала в телеграм пост о том, что "Уничтожение и повреждение имущества пятой колонны - это существенный вклад неравнодушных патриотов и проукраинских активистов в бюджет Украины". И "чем больше акций неизвестных патриотов - тем больше денег в бюджет".

Кто такие "Патриоты за жизнь"

О создании организации "Патриоты за жизнь" стало известно в середине июня.

"Вы спрашивали, когда мы начнем действовать. Сегодня я заявляю о создании Общественного движения "Патриоты – За Жизнь", цель которого – достижение мира в нашей стране, законности и порядка. Это также борьба с хаосом, который уничтожает нашу страну", - заявил нардеп от ОПЗЖ Илья Киев в своем Facebook 15 июня.

После этого Кива начал открывать подразделения новой организации в разных областях.

Декларированные цели - восстановление мира в Украине. При этом достаточно очевидно, что организация призвана составить противовес на улицам националистам: ее костяк составляют мужчины молодого и среднего возраста, спортивного телосложения.

"Мы, "Патриоты – За жизнь" и будем тем балансом, который стабилизирует ситуацию и остудит горячие головы этих вчерашних разносчиков пицц, которые решили, что сегодня они вершители судеб. Мы поставим их в рамки и выстроим ту систему, которая даст возможность украинскому обществу чувствовать себя защищённому. В основе наших действий лежит формирование и укрепление закона и правопорядка, баланса в нашей стране, препятствование хаосу и беспределу, который творится на наших улицах", - подтверждал "уличный" характер движения Кива.

Формироваться движение "Патриотов" начало после того как радикалы из "Нацкорпуса" начали нападать на сторонников партии Шария. Начались погромы офисов "Оппоплатформы" в разных городах Украины. При этом полиция, за редким исключением, насилия не пресекала.

Вчера стало известно, что в Киеве произошло нападение "Нацкорпуса" на представителей "Патриотов".

"Дело было 25 августа в Киеве, по улице Дружбы народов, 5, в гостинице "Дружба". Накануне мы проводили сборы организации "Патриоты за жизнь". Региональный руководитель Олег Ширяев со своими двумя помощниками остался на ночь в гостинице "Дружба". По всей видимости, за ними велось наблюдение, так как на следующий день по прибытию в гостиницу на него было совершено заранее подготовленное нападение людьми из ветеранского движения "Азова" и Нацкорпуса. Они это подтверждают", - сказал депутат.

По его словам, нападение было тщательно спланировано. Это заметно из видео, на котором небольшая группа людей караулит соратников Кивы, при их приближении дает сигнал сообщникам, а те выбегают толпой из-за стоянки.

Нардеп утверждает, что националисты ставили цель похитить и впоследствии убить Ширяева.

"Для них он является "сакральной жертвой": раньше Ширяев был командиром "Восточного корпуса" в Харькове. А сегодня он руководитель целого направления в нашей организации, на нем огромная ответственность. Ранее руководители Нацкорпуса публично заявляли о физическом наказании и устранении Ширяева за дружбу со мной. А вчера они реализовали эти угрозы", - сказал Кива. Ширяев, по его словам, не пострадал.

А буквально через два дня на активистов Кивы уже устроили вооруженное нападение под Харьковом.

При этом почти все предыдущие нападения со стороны националистов оставались безнаказанными.

И риторика политического руководства МВД (Арсена Авакова и Антона Геращенко) также указывает на то, что однозначного осуждения нового нападения вряд ли последует. Ситуация ими уже трактуется как "конфликт двух группировок". Причем обе стороны "без мозгов". То есть проводится линия, что "обе стороны виноваты" и подводится к мысли, что пострадавших не стоит так уж и жалеть потому что "они точно такие же".

Вряд ли такая позиция руководства правоохранительных органов будет способствовать прекращению политического насилия в стране.