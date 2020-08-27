В четверг, 27 августа, в результате нападения членов националистических организаций "Азов" и "Национальный корпус" на автобус с людьми под Харьковом, погиб один человек.

Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

"Только что под Харьковом на трассе "Киев - Харьков" был заблокирован автобус, который перевозил людей из организации "Патриоты за жизнь!". Заблокирован людьми, принадлежащими к группам "Азов" и "Национальный корпус". Данные бандформирования, остановив людей, расстреляли автобус с автоматического оружия, нанеся тяжелые пулевые ранения гражданским лицам. Также применили травматическое оружие, чем нанесли тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Также азовцы и нацкорпус похитили двоих человек и вывезли в неизвестном направлении", - заявил нардеп.

Из его слов становится понятно, что в ходе нападения националистов погиб один активист "Патриотов за жизнь!".

"Я обвиняю власть и требую немедленной реакции президента на существующие правонарушения. Владимир Александрович, совсем белены объелись? Сегодня у вас люди расстреливаются на государственных трассах, как сафари! Вы хотите погрузить страну в хаос?... На вас будет жизнь того убитого человека!", - заявил нардеп.

"За каждого нашего заберем десятки ваших, а может и сотни", - обратился к радикалам Кива.

В то же время его коллега по партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович утверждает, что в результате нападения были убиты два активиста организации "Патриоты за жизнь!".

"Только что под Харьковом заблокирован бандитами и расстрелян автобус с Патриотами за Життя.

Предварительно:двое убиты,один ранен и один похищен. Террористы больше не стесняются!!

Зеленский???", - написал нардеп в Facebook

Напомним, что по словам нардепа, националисты во время нападения похитили двоих человек и вывезли в неизвестном направлении.

Ранее мы писали, что в среду ночью, 26 августа, в Харькове радикалы напали на новый офис городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".