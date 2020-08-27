В российском издательстве "Эксмо" вышел новый роман писателя Виктора Пелевина "Непобедимое солнце".

Об этом сообщается на сайте издательства.

Повествование в произведении ведется от женского лица - московской 30-летней блондинки Саши Орловой, дамы без определенных занятий.

Саша уезжает в путешествие, обещанное ей на индийской горе Аруначале лично Шивой. Во время вояжа героиня встречает историков-некроэмпатов, римских императоров, американских корпоративных анархистов, кубинских тихарей, секс-работниц и других интересных личностей (и не только людей).

В романе две части: "Маски Каракаллы" и "Sol Invictus" - и два времени действия. Вместе с героиней из современности читателя то и дело отбрасывает в античность.

Роман - это как всегда у Пелевина многослойная история о сущности окружающего, мимолетности времени и его условности, о влиянии прошлого на настоящее и о том, что будущее формируется здесь и сейчас.

Новинка также доступна на крупнейшем сервисе электронных и аудиокниг "ЛитРес".

Напомним, предыдущая работа писателя "Искусство легких касаний" вышла в прошлом году тоже летом.

Ранее "Страна" писала, что в Украине полностью заблокирован ввоз книг из России.