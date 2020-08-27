В Минске задержали 13 журналистов, среди которых были сотрудники известных изданий Reuters, Associated Press, ТАСС. Сообщается, что их задержали на площади Свободы для выяснения личностей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад", а также несколько изданий.

"Журналисты задержаны для выяснения личностей. Их везут в РУВД", - заявила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По информации портала tut.by, в частности на площади Свободы были задержаны журналисты TUT.BY, "Радио Свободы", Reuters, "Нашей Нивы", AP, БелаПАН, "Белсат", ТАСС.

Издание "МБХ медиа" со ссылкой на своего корреспондента также сообщает, что "в Минске на площади Свободы милиция "для проверки документов" завела в микроавтобус корреспондента "МБХ медиа" и еще около 10 журналистов".

По данным издания, "журналистов привезли в Октябрьский РОВД, всего задержано около 20 человек".

Журналисты, остановленные в Минске сотрудниками правоохранительных органов, будут отпущены после проверки документов, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, будут отпущены, подчеркнула она.

Стоит отметить, что нескольких российских журналистов задержали после президентских выборов в Беларуси. Некоторым после того, как их отпустили, запретили въезд в республику сроком на пять лет. Соответствующий штамп поставили в их российские паспорта.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты, вспыхнувшие после выборов президента 9 августа. 25 августа находящийся за границей лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале мирной революции в Беларуси.

Тем временем Минобороны Беларуси объявило о приведении войск в наивысшую степень боеготовности.