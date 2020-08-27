Под Харьковом члены националистических организаций "Азов" и "Национальный корпус" напали на членов объединения нардепа Ильи Кивы "Патриоты за жизнь!".

Двое похищены. Первоначально Кива говорил о погибших, но позже уточнил, что погибших нет, но есть тяжелораненный.

Об этом в своем Facebook сообщил сам народный депутат.

Далее мы приводим текст заявления Кивы.

"Только что под Харьковом на трассе Киев – Харьков был заблокирован автобус, который перевозил людей из организации "Патриоты за жизнь!". Заблокирован людьми, принадлежащими к группам "Азов" и "Национальный корпус". Данные бандформирования, остановив людей, расстреляли автобус с автоматического оружия, нанеся тяжелые пулевые ранения гражданским лицам. Также применили травматическое оружие, чем нанесли тяжелые травмы, несовместимые с жизнь.

Также азовцы и нацкорпус похитили двоих человек и вывезли в неизвестном направлении.

Я обвиняю власть и требую немедленной реакции президента на существующие правонарушения. Владимир Александрович, совсем белены объелись? Сегодня у вас люди расстреливаются на государственных трассах, как сафари! Вы хотите погрузить страну в хаос? На вас будет жизнь того убитого человека!

Два дня назад было совершено вооруженное нападение на одного из членов "Патриоты за жизнь!" в центре Киева. И не было никакой реакции ни президента, ни правоохранительной системы. Была заброшена граната в офисе "Опппозиционной платформы" и также я не слышал реакции президента", - заявил Кива

Позже появились фото и видео с места расстрела.