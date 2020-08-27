Скончался первый мэр Львова Василий Шпицер, занимавший должность председателя Львовского городского совета и горисполкома с 1990 по 1994 год. Ему было 72 года.

О смерти бывшего городского головы сообщил в Фейсбук действующий мэр Андрей Садовый.

"Сегодня отошел в вечность первый мэр Львова. Большая потеря для родных и всей общины города. Василий Иванович как настоящий отец всегда чувствовал настроения львовян, искренне болел за наш город и Украину. Мы всем миром говорим "Спасибо!" за искренность, твердость и мудрость. Вечная память!" - написал Садовый.

Шпицер родился в селе Львовской области и получил во Львове образование инженера электронной техники. Затем в Москве окончил аспирантуру авиационного института.

Много лет работал по специальности, а в 1990-е стал политиком и общественным деятелем.

Покинув пост председателя Львовского городского совета и горисполкома, работал сначала начальником управления Львовской областной государственной администрации, а затем в Киеве заместителем директора компании "ГАЛЬ-Дженералтранс".

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