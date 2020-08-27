Их музея города Лердам, что недалеко от столицы Амстердама в Нидерландах, украли картину. Полотно голландского художника Франса Халса "Двое смеющихся мальчиков" украли уже в третий раз.

Об этом сообщает в четверг агентство Associated Press.

Полотно украли еще в среду утром. В полиции указали, что эта же картина была похищена в 1988 году вместе с работой нидерландского художника Якоба ван Рейсдала. Спустя три года оба полотна были найдены. Однако в 2011 году их снова украли, обнаружить картины удалось спустя полгода.

Ханс считается представителем эпохи "Золотого века", творил в начале 17-го века. Художник специализировался на портретах, одни из самых известных его работ - "Регентши приюта для престарелых", "Шут, играющий на лютне", "Портрет супружеской пары" и "Цыганка".

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