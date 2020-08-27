В июне в Украине произошло резонансное задержание на рекордной взятке в 100 тысяч долларов прокурора Киевской местной прокуратуры №6 Святослава Мазурика. Эта история нашла продолжение. В Офисе генпрокурора заявили, что разоблачили его подельника - сотрудника СБУ и вручили ему подозрение.

Сообщается, что подельник работает в одном из Главных управлений СБУ. Его уведомили о подозрении в служебном подлоге, заведомо ложном информировании о совершении уголовного преступления, а также мошенничестве, совершенном по предварительному сговору (ч.1 ст.366; ч.2 ст.28, ч.1 ст.366; ч.2 ст.383; ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины).

Прокурору же Киевской местной прокуратуры (по данным наших источников в ОГП, это Мазурик) сообщили об изменении ранее предъявленного подозрения и о новом подозрении в совершении названных уголовных правонарушений (ч.5 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.2 ст.383, ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, прокурор и сотрудник СБУ требовали от представителя банка "Альянс" 100 тысяч долларов США за якобы закрытие уголовного производства. Также за эту сумму прокурор обещал в дальнейшем покровительствовать банку, а именно обеспечивать, чтобы правоохранительные органы Киева не регистрировали в его отношении любые уголовные производства, касающиеся деятельности банка.

В ходе расследования было установлено, что сотрудник СБУ и прокурор составили заведомо неправдивые официальные процессуальные документы о начале досудебного расследования и искусственно создали доказательства обвинения.

По словам наших источников в Офисе генпрокурора, подельники от имени третьего лица состряпали ложное заявление о преступлении, якобы совершенном членами правления банка "Альянс", а затем оперативно внесли сведения об этом несуществующем преступлении в ЕРДР. Прокурор Мазурик допросил мнимого потерпевшего и потом начал обрабатывать главу правления банка "Альянс" Павла Губаря с целью получения 100 тысяч долларов.

Ранее в открытых источниках публиковали видео, на котором Мазурик при получении взятки ведет себя весьма нахально и с трудом заталкивает мзду в небольшой чемоданчик, хвастаясь, что решит любые вопросы в Киевском апелляционном суде.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому сотруднику СБУ меры пресечения в виде содержания под стражей, а прокурору Мазурику - об изменении меры пресечения. Прокурору хотят увеличить залог до 10 млн грн и возложить на него дополнительные обязанности.

Ранее Мазурик вышел на свободу под смешной залог в 630 тысяч гривен, а поданную на это решение следственного судьи прокуратурой апелляцию отложили на сентябрь.

Как сообщала "Страна", в июне ГБР попался военный прокурор, систематически вымогавший взятки у предпринимателей.

Так же мы писали, что в Ровно прокурор обещал закрыть уголовные дела за два дешевых ноутбука.