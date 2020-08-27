В пятницу, 28 августа, воздух прогреется в среднем до +22..+24 градусов, дожди ожидаются в северных и восточных областях Украины.

Об этом гласит прогноз от Укргидрометцентра.

В западных областях областях синоптики прогнозируют сухую погоду, столбики термометров ночью покажут +11...+14, днем от +21 до +25 градусов.

На севере дождь будет лить днем и ночью, при этом в ночное время ожидается +12...+15 градусов, а днем от +19 до +22.

Небольшой дождь ожидается и в восточном регионе, в частности в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Ночью от +12 до +16, днем +22...+25 градусов.

На юге будет очень тепло, ночью прогнозируют +16...+20 градусов, днем температура повысится до +26...+29, дождей не ожидается

В центральных областях без осадков, ночью от +11 до +16, днем +20...+24.

В Киеве в последний рабочий день также без дождей, ночью похолодает до +14...+16, а днем воздух прогреется до +20...+22.

Напомним, сегодня практически во всех областях Украины ожидается сухая и солнечная погода. Дожди ожидаются только в западной и северной части страны.

Ранее мы писали, что по прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 28 августа, в Украине спадет жара, температура воздуха будет держаться на уровне +18...+25 градусов в большинстве регионов, на востоке и юге столбики термометров местами поднимутся до отметки +29.