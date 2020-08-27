Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 августа захватил отделение "Universal Bank" в столичном бизнес-центре "Леонардо", назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.

"Назначили судебно-психиатрическую экспертизу", - сказала представительница ведомства, не уточнив, когда именно будет проведена экспертиза.

На данный момент ее результатов пока нет.

Как писала "Страна", на следующий день после захвата суд избирал меру пресечения террористу Каримову, однако так и не смог этого сделать. Заседание перенесли на день.

В итоге суд арестовал узбека на два месяца 5 августа. После избрания меры пресечения сообщалось, что Каримову могут назначить психиатрическую экспертизу.