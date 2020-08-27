Центральная часть Киева вечером в четверг, 27 августа, осталась без света. Это произошло из-за аварии на электросети в районе площади Независимости, которую власти обещают быстро устранить.

Об этом сообщается в Фейсбук Киевской городской государственной администрации.

В результате ЧП обесточены большой и малые фонтаны на майдане, а также часть торгового центра "Глобус" и прилегающие жилые дома.

Как отметили в КГГА, ориентировочный срок восстановления электроснабжения - 20:00 27 августа.

Фонтаны на площади Независимости заработают после восстановления электроснабжения.

В последнее время свет в разных частях столицы пропадает с пугающей частотой. Так, вечером 26 августа в центре Киева произошло аварийное отключение оборудования, в результате чего без света остались две улицы.

А месяцем ранее аварийно отключили свет в домах по улице Феодоры Пушиной.