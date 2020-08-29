В новом учебного году школы "ДНР" полностью меняют формат обучения и переходят на российские стандарты. Об этом чиновники "республики" заявляли и ранее, но сейчас появилась развернутая программа.

В документе "Минобразования", который оказался в распоряжении "Страны", на почти трех тысячах страниц описывается, чему теперь будут учить донецких школьников.

Ключевые новшества - украинский язык и литература перестают преподавать даже в усеченном виде. Зато начинают обучать детей географии и истории России. Еще один новый предмет - обществознание, где в том числе расскажут о государственном устройстве РФ и "ДНР".

Подробнее - в нашем материале.

Украинский язык и литературу убрали

После начала войны с каждый годом в школах "ДНР" было все меньше и меньше часов украинского языка и литературы. Параллельно на протяжении лет учителя мовы перепрофилировалась в учителей русского. Дополнительное образование занимало год, было для педагогов добровольным и бесплатным.

С нового учебного года ставки "учитель украинского языка" в школах "ДНР" больше не существует. Еще в минувшем году мовы и украинской литературы было мало - по одному-два урока в неделю. В учебном году 2020 не будет вовсе.

В программе от "Миноборазования" есть лишь примечание: "Образовательная организация может самостоятельно выделить часы в учебном плане на учебные предметы "родной язык", "родная литература" из части, формируемой участниками образовательных отношений".

Поясним, что это означает в переводе с канцеляризма. Например, родители учеников какой-то конкретной школы решает, что "родным языком" для них и их детей является украинский, греческий или другие языки (в Донецкой области проживает немало диаспор - Ред.). В таком случае будет созвано родительское собрание, где это задокументируется. В результате они получат пару уроков украинского в неделю. Но по умолчанию "мовы" в программе нет.

Что касается русского и литературы, они продолжают быть максимально широко представлены во всех классах.

Историю и географию России добавили

Историю Украины в "ДНР" не преподавали и в минувшие годы. Ее заменил предмет "История Донецкого края". Учебников по ним не выпущено, педагоги скачивали уроки с сайта "Минобразования".

С этого года концепция поменялась. Теперь с 5 по 11 классы вводится предмет "История России и Донецкого края". То есть с 1 сентября школьники "ДНР" начинают изучать историю России.

Что касается книг по этому предмету: как рассказали нам донецкие педагоги, их - новые, из московской типографии - доставляли с гуманитарной помощью еще в 2014 и 2015 годах. Пять лет эти учебники пылились в библиотечном фонде и теперь их начнут раздавать детям.

Также в профильных вузах "ДНР" начинают готовить педагогов-специалистов по истории России и Донецкого края.

Ниже мы публикуем, например, часть из программы по этой истории для учащихся 7-9 классов.

"‒ используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие Донецкого края, России, других государств в Новое время;

‒ использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);

‒ сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;

‒ применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д".

Также в школах "ДНР" начинают учить географию России. Тут внутренние воды, почвы, про Урал и Западная Сибирь, Алтай, Саяны и все остальное.

На географии выпускников научат "сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России и Донецкого края с мировыми показателями и показателями других стран", а также "оценивать место и роль России и Донецкой Народной Республики в мировом хозяйстве".

Отдельно отмечается, что "содержание учебного предмета "География" включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма".

Другие новые предметы и введение профилей

В рамках перехода на российскую систему среднего образования с этого года все 11-е классы должны иметь обязательный профиль. Можно выбирать из таких: естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, универсальный.

Также для 11 классов учреждается перечень обязательных предметов, это: русский язык, литература, иностранный язык, алгебра и начала математического анализа, геометрия, информатика и информационно-компьютерные технологии, история (история России и Донецкого края), уроки гражданственности духовности Донбасса, астрономия, физическая культура, начальная военная подготовка/медико-санитарная подготовка - основы безопасности жизнедеятельности.

В других классах появляются новые предметы. Например, у 4 класса - основы религиозных культур и светской этики, технология (с 1 по 8 класс), обществознание (с 6 по 11 класс) и индивидуальный проект по выбранной теме для 10 и 11 классов (например, он может быть познавательным или практическим).

Например, в рамках нового предмета - обществознания - детей научат "характеризовать государственное устройство Российской Федерации и Донецкой Народной Республики...", а также "аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на геополитическое положение России и Донецкой Народной Республики в мире..."

Учащиеся идут в школы "ДНР", дистанционное образование в связи с пандемией не заявлялось.

Первым уроком во всех классах всех школ "республики" 1 сентября должен быть "О доблести, о подвигах, о славе твоих сыновей, Отечество мое!" Этот авторский урок необходимо подготовить классным руководителям с посвящением 75-летию Победы.

Подводя итог - школы "ДНР" переходят практически на российские стандарты обучения. Важно понимать, что это имеет для жителей "республики" сугубо прикладные последствия. Обучаясь по новым программам, у школьников практически исчезает возможность поступить в украинские вузы. Зато проще будет поступать в ВУЗы российские.

Что отвечает общей стратегии "республики" по минимизации отношений с Украиной и фактической интеграцией в правовое поле РФ.