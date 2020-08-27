Полный запрет въезда иностранцев в Украину до конца сентября может негативно повлиять на туристическую отрасль, которая уже пострадала от последствий пандемиикоронавируса и сейчас начала восстанавливаться. Такое заявление сделала глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив на своей странице в соцсети.

В сообщении уточняется, что Госагентство развития туризма Украины просит Кабинет министров пересмотреть рамки запрета на въезд для иностранцев до конца сентября.

"Такой запрет крайне негативно повлияет не только на туристическую, но и на авиационную и другие отрасли", - написала Марьяна Олеськив.

По ее словам, запрет нивелирует положительные изменения и системную работу государственных структур по либерализации и снятию ограничений для посещения Украины.

"В Государственное агентство развития туризма поступают многочисленные обращения от представителей туристического сообщества, ведь указанный сценарий является крайне неприемлемым для всего туристического рынка", - добавила Олескив.

"Считаем целесообразным отменить такие меры, или по крайней мере максимально их смягчить, поскольку по нашим данным не было ни одного случая заболевания иностранных туристов в Украине в течение последних месяцев", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Черновцах от коронавируса умер 76-летний итальянец.

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