В "красную зону" коронавирусного карантина попали Ивано-Франковск и Черновцы. Ограничения вступят в силу с 31 августа.

Об этом в четверг, 27 августа, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В "красную зону" вошли:

Ивано-Франковск , Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области





, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области города Беляевка и Измаил Одесской области





города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области





города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области





город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области

"Красная зона" кроме ограничений "оранжевой зоны" предусматривает запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, а также деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов

К "оранжевой зоне" отнесены:

города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области





и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области город Коростень, Житомирской и Коростенский районы Житомирской области





города Ужгород , Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области





, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области





город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области





города Львов , Моршин и Самбор, Жовковский, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области





, Моршин и Самбор, Жовковский, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области город Черноморск, Белгородской, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области





город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский районы Ровенской области





город Сумы Сумской области





Сумской области город Тернополь , Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаразьський, Казовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области





, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаразьський, Казовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области город Харьков и Богодуховский район Харьковской области





и Богодуховский район Харьковской области Волочисский район Хмельницкой области





город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области





Бобровицкий район Черниговской области

"Оранжевая зона", кроме ограничений "желтой зоны", предусматривает запрет на: деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря; проведение массовых мероприятий с аудиторией больше 1 человека на 20 квадратных метров и более 100 человек.

В "желтую зону" попали:

города Винница , Жмеринка, Казатин и Могилев-Подольский, Винницкой, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области





, Жмеринка, Казатин и Могилев-Подольский, Винницкой, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области город Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Любашевский, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области





города Житомир , Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинський, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинского, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области





, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинський, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинского, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области города Берегово и Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области





города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлицкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области





города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области





города Одесса , Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Сиротский районы Одесской области





, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Сиротский районы Одесской области город Ровно , Владимирецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области





, Владимирецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области Кролевецкий, Недрыгайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области





Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области





города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области





города Хмельницкий , Нетишин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области





, Нетишин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области города Чернигов , Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Крупской, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районах Черниговской области





, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Крупской, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районах Черниговской области город Киев

"Желтая зона", кроме ограничений зеленой зоны, предусматривает: запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Остальные районы и города Украины были отнесены в "зеленую зону" карантина. Согласно ее правилам, предусматривается обязательное пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 кв. м; кинотеатры должны работать заполненностью не более 50%; перевозка пассажиров осуществляется только в пределах сидячих мест в транспорте.

Ожидается, что в следующий раз Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пересмотрит карантинное зонирование через 14 дней, 10 сентября.

Напомним, 26 августа Кабмин принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до ноября. Это связано с активным распространением коронавируса, которое украинские медики фиксируют в последние недели.

Так, по данным на утро четверга, 27 августа, число зараженных Covid-19 за минувшие сутки выросло на 1 974 человека, зафиксировано уже 112 059 случаев коронавирусной болезни.