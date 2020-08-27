После того, как в Украине официально разрешили использовать феминитивы, в сети появилась ставшая вирусной картинка от Центра гендерной культуры, где собраны некоторые феминитивы, созданные с учетом норм нового правописания. Среди них есть как привычные слуху "авторка", "захисниця", "вчена" так и более экзотические для нашего слуха "мисткиня", "політикиня", "гідеса".

Вообще, тема феминитивов в украинском языке не нова, филологи и борцы за равноправие обсуждали ее уже несколько лет. Актуализировалась эта тема в конце мая-начале июля прошлого года, когда принимали новое украинское правописание, в котором предлагалось закрепить в языке феминитивы, чтобы профессии, социальную принадлежность и место жительства можно было обозначать отдельно для мужчин и женщин. В основном все подобные слова как в русском, так и в украинском языке - мужского рода, что не нравилось феминисткам и борцам за гендерное равенство.

Тогда же Центр гендерной культуры выпустил плакат, где собрал некоторые феминитивы. Его использовали некоторые издания для иллюстрации статей про язык, но долго картинка по сети не "гуляла".

После того, как такие слова стали официальными, Центр повторил публикацию и подборка развирусилась. пользователи стали активно обсуждать, с чем они согласны, с чем не согласны и выражать свое мнение о нововведении.

Не все слова из подборки звучат дико для нашего уха. Так, "письменниця", "новаторка", "опозиціонерка", "заступниця", "клієнтка", "машиністка", "дослідниця", "вчителька" часто используют в женском роде как в русском, так и в украинском языке. К таким феминитивам многие привыкли, ведь они используются в языке достаточно долго.

Однако есть и слова, которые звучат странно. Из необычного можно выделить "творчиня", "гінетикиня", "гідеса", "історикиня", "політикиня", "офіцерка", "зоологиня".

Особо непривычно и немного смешно звучат слова "кондитерка", которая ассоциируется не с профессией, а, скорее, с набором конитерских изделий, а также "босса" - феминитив от слова босс, который наталкивает на мысль о босой женщине, а не о женщине-руководительнице.

Фото: Facebook/Centre of Gender Culture - Центр гендерної культури

Мы подробно разбирали, зачем в Украине поменяли названия женских профессий.

Также "Страна" рассказывала, когда на ВНО начнут проверять знание нового украинского правописания.