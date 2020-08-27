Лицам, которые сотрудничают с государством-агрессором или имеют гражданство других государств должно быть на законодательном уровне запрещено участвовать в местных выборах в Украине 25 октября.

Об этом в четверг, 27 августа, заявил руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов во время совещания в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), передает пресс-служба ведомства.

"И. Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств", - говорится в сообщении.

Также глава СБУ призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности, работу системы "Местные выборы". Баканов заявил, что СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.

В пресс-службе добавили, что с профилактической целью СБУ намерена довести до всех участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства Украины.

Стоит отметить, что 18 января 2018 года Верховная Рада законодательно признала Российскую Федерацию агрессором и оккупантом.

Ранее мы писали, что в ходе сегодняшнего совещания СНБО секретарь ведомства Алексей Данилов заявил о новой вспышке коронавируса, которая ожидается к местным выборам 25 октября.