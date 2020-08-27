Посла Беларуси вызвали в министерство иностранных дел Польши в связи с обвинениями, которые неоднократно звучали от властей республики в адрес польской стороны. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал заместитель главы МИД Польши Марти Пшидач.

"В связи с неоднократными безосновательными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши сегодня на 15:00 в МИД Польши был вызван посол Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Вероятно, речь идет о словах Лукашенко, что Польша "спит и видит", как забрать себе Гродненскую область Беларуси.

Напомним, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, который обсуждал с незарегистрированным оппозиционным кандидатом на выборах президента Беларуси Валерием Цепкало план помощи республике, написал заявление об отставке.