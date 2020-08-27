В Египте, куда осенью перестанут пускать туристов, в том числе из Украины, без негативного ПЦР-теста на коронавирус, с 1 сентября возобновят работу закрытые на карантин музеи и археологические памятники.

Об этом сообщает портал Cairoscene со ссылкой на Министерство туризма и древностей.

С осени как египтяне, так и туристы, смогут свободно путешествовать между популярными локациями и городами. До 31 октября министерство продлило кампанию "Проведите лето в Верхнем Египте", что позволит иностранным туристам оплачивать половину стоимости билетов на достопримечательности этого региона.

Однако в стране введут некоторые ограничения на посещения. Это следующие меры:

музеи разрешат заполнять только на 50% от обычной вместимости;

число туристов в экскурсионных группах не может превышать 25 человек;

обязательна проверка температуры для посетителей и персонала;

обязательно использование масок;

внутрь любой пирамиды или некрополя одновременно могут зайти только 10-15 посетителей.

Ранее "Страна" рассказывала, как должен быть оформлен сертификат о сдаче теста у туристов, приезжающих в Египет.

Мы также сообщали, что украинцам, которые въезжают в Словению, теперь нужно проходить двухнедельную самоизоляцию.