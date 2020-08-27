Существенная вспышка коронавируса ожидается в Украине как раз ко времени проведения местных выборов. Такой прогноз дает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, ссылаясь на результаты проведенного мониторинга. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тысяч случаев заражения (по состоянию на утро 27 августа - 112 тыс, из них 54 тыс выздоровели, 2,4 тыс умерли - Ред.), и мы должны быть к этому готовы", - сказал Данилов на совещании по вопросу прогнозирования распространения Covid-19 в Украине.

По словам Данилова выборы, намеченные на 25 октября, будут одними из самых сложных за весь период независимости.

"Обеспечение голосования всех без исключения граждан является ключевым условием демократичности", - сказал Данилов и добавил, что избирательный процесс должен быть организован с учетом всех рекомендаций Министерства здравоохранения Украины относительно противодействия Covid-19.

Ранее "Страна" писала о том, что ВОЗ ожидает мощную коронавирусную вспышку зимой.

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