В Одессе завершен первый этап подъема танкера "Делфи", который прибило к пляжу "Дельфин" еще в ноябре прошлого года. Теперь специалистам предстоит заделать пробоины в судне и возобновить его плавучесть. На это уйдет еще немало времени.

Об этом в четверг, 27 августа, рассказал начальник администрации Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов, передает "Думская".

По его словам, за 9 месяцев, которые судно находилось на дне моря, в борту образовалась огромная пробоина.

"Если Вы сумели заметить, после вчерашних работ правый борт поднялся из воды и стало видно, что его практически нет - за 9 месяцев его разбило о бетонный траверс пляжа. Пробоина таких размеров, что туда сейчас можно заплыть на лодке. Специалисты в течение нескольких дней должны решить, что с ним делать, на это понадобится около недели", - сказал Сахаутдинов.

По его словам, сегодня водолазы приступят к детальному обследованию правого борта "Делфи". После этого будет составлен план по заделке пробоин и герметизации отсеков. К следующему этапу, а именно возобновлению плавучести танкера, специалисты приступят примерно через неделю. Сахаутдинов отметил, что танкер удалось поставить на ровный киль - теперь крен судна составляет 18 градусов, что значительно облегчает будущие работы и позволяет легко передвигаться по палубе.

Чиновник также заявил, что общение с британской компанией MISTER DRAKE PC, которая владеет танкером, перешли в юридическую плоскость. Порт потребует у нее компенсировать затраты, связанные с проведенными работами.

"Администрация порта несла ежедневные расходы по мониторингу экологической обстановки вокруг танкера, по установке бонов и устранению последствий загрязнения. Мы обязаны выставить судовладельцу эти расходы", - сказал Сахаутдинов.

Напомним, в ночь на 23 ноября 2019 года к одесскому пляжу "Дельфин" прибило штормом малый танкер "Делфи" с тремя украинцами на борту. Судно терпело бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт, и не подавало сигналов SOS. В результате танкер совершил навал бортом на волнорез. Экипаж пришлось эвакуировать в сложных условиях - все трое моряков были госпитализированы с обморожениями в одесские больницы.

Так, предпринимались как минимум 2 попытки поднять затонувшее судно. 18 июля один из прикрепленных к нему буксировочных тросов лопнул от нагрузки. Затем рабочие подсоединили к "Делфи" новый трос, тем не менее, во время транспортировки его второго конца к буксиру, он утонул. 25 июля, в провалилась вторая попытка - стальные канаты, которыми решили воспользоваться в тот раз, так же оборвались.

А вот третья попытка, которая была предпринята в среду, 26 августа, оказалась куда успешнее. Танкер удалось поставить на киль.