Сегодня Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию, где осенью пройдут выборы в парламент.

Ситуация интересна с двух сторон.

Первая - против Михо в Грузии вынесены приговоры, по которым он может прямо с границы отправиться в тюрьму. Вторая - Саакашвили является главой исполкома совета реформ при президенте Украины.

Какие перспективы у Михеила Николозовича вернуться в грузинскую политику и на кого он оставит украинские реформы - разбиралась "Страна".

Как Михо решил вернуться в Грузию

О своем возвращении "в сладкую Грузию" Саакашвили заявил сегодня на Facebook. Причем украинская версия поста отличалась от грузиноязычной.

По-украински Михо написал, что у него всегда будет два дома - Грузия и Украина. И он будет "помогать обоим народам". То есть достаточно неконкретное заявление с легким намеком на поворот к грузинской проблематике.

А вот для своей исторической родины Саакашвили опубликовал отдельный видеоролик на грузинском языке. На нем он более развернуто рассказывает, что возвращается в Грузию.

"Украина - мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, сладкой Грузии. Я любил Украину еще со времен студенчества, в самые тяжелые времена именно она приняла меня таким, каким я являюсь, без условий и требований, и я это очень ценю", - отметил экс-президент Грузии.



Но добавил, что за последние семь лет не было ни одного дня, когда бы он не интересовался событиями в Грузии.



"Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения. За эти семь лет не было ни одного дня, когда бы я не интересовался новостями Грузии, и знаю точно, что период моего президентства не прошел даром и многое, что мы создали, сохранено до сих пор и функционирует. Однако в то же время, когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче и у нас это получится. Я возвращаюсь!" - заявил политик.

Источник в окружении Михо подтвердил его намерения вернуться и объяснил "Стране", что ролик записан в преддверии грузинских парламентских выборов, которые пройдут в октябре. В них будет участвовать партия "Единое национальное движение", которую Саакашвили возглавляет.

Эта политсила имеет представительство в законодательном собрании Грузии сейчас - и планирует войти в него снова. А возвращение Михо в Грузию этому поможет, консолидируя сторонников. Которые, по мнению источника, не позволят посадить Саакашвили, который на родине заочно приговорен к тюрьме.

"В Украине он всегда будет одним из политиков, и не факт, что у него будут инструменты, чтобы показать какой-то результат. Есть также фактор, что он хочет сделать, противоречит большим интересам нынешней власти. При Порошенко это было невозможно и при Зеленском тоже. В Грузии он может переломить ситуацию, так как там важнее парламентские выборы, а он лидер большой оппозиционной партии. Его ждут на этих выборах. Он несколько раз говорил, что вернётся, но не возвращался. А сейчас будет ключевое сражение на выборах. Уголовные дела по нему не закроют. Обстоятельства изменились, поэтому теперь он может вернуться. Власть в Грузии стала слабее. Если Саакашвили вернётся, то по социологии у него большие шансы на победу в парламентских выборах. Будет нереально его задержать, если его встретит огромное количество народа. Это прекрасно знают в Грузии. Как и когда он пересечёт границу, я не знаю, но решение уже принято", - рассказал источник.

Позже предвыборный смысл своего заявления подтвердил и сам Михо. Но заявил, что совет реформ, куда его назначил Зеленский, покидать не будет.

"Конечно, я активно включился в грузинскую избирательную кампанию, потому что в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся национальные выборы. Одновременно я продолжаю выполнять обязанности председателя исполнительного комитета Национальной рады реформ, как раз в рамках деятельности Нацсовета я сегодня принимал у себя дома большую казахскую делегацию в составе известных бизнесменов, журналистов и политических активистов", - сообщил политик и опубликовал соответствующие фото.

То есть, с Украиной Саакашвили связей не рвет и прямо сейчас никуда не едет. Но делает заявку на то, что может вернуться в Грузию, даже несмотря на уголовные дела. Опыт у Михо есть: чего стоит его прорыв через границу в Украину, где власть не смогла вопрепятствовать его приезду, хотя накануне лишила его украинского паспорта.

Правда, в Украине Михеила Николозовича ненадолго посадили в СИЗО, но потом выпустили и депортировали из страны.

Но в Грузии местные власти сразу четко сказали, что его ждет тюрьма, как только он пересечет границу.

"Мы, конечно же, будем приветствовать, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и приедет в Грузию. Его ждет процедура задержания на границе и грузинская тюрьма", - заверила министр юстиции Тея Цулукиани.

Другое дело, что он может вернуться в родную страну, если его партия победит на выборах. Но произойдет ли это?

Какие перспективы у Михо в Грузии?

Грузинские эксперты, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что никаких предпосылок к победе партии Саакашвили нет и крайне скептически относятся к его обещаниям вернуться.

"Ходят слухи, что на съезде 7 сентября партия Саакашвили "Единое национальное движение" назовет его кандидатом в премьер-министры. Что касается Саакашвили, то у него в Грузии есть позитивный рейтинг, но негативного рейтинга – больше. В целом в Грузии к обещанию Миши вернуться относятся с юмором – как во власти, так и простые люди. Потому что он не один раз уже "возвращался", но так и не вернулся. А если и вернется, то его обещают арестовать на границе. В других оппозиционных партиях Саакашвили хоть и считают политическим беженцем, а дела против него бездоказательными, но полагают, что такими заявлениями он играет на руку Иванишвили (реальный хозяин, миллиардер, лидер правящей "Грузинской мечты", - Ред.).

Есть мнение, что заявления Саакашвили о возвращении могут помешать единству оппозиции. Часть грузин, которая хочет прихода прозападной коалиции к власти, не хочет, чтобы эту власть контролировал один человек – будь то Саакашвили или кто-то другой. А Михо – не командный игрок, он хочет всю власть в свои руки. А это просто невозможно. По рейтингам, в Грузии ни у одной партии давно нет большинства поддержки в обществе. И если коалиция оппозиции выиграет выборы, то там против того, чтобы Саакашвили стал премьером", - сказал "Стране" грузинский политэксперт Георгий Цасидзе.

Журналистка Пати Натцвишвили тоже считает, что Саакашвили и его партии будет очень непросто вернуться во власть, потому что у грузин к ней большое недоверие.

"Нынешние парламентские выборы эксперты называют борьбой Саакашвили с Иванишвили, которая началась еще во время президентских выборов 2018 года и продолжилась прошлогодними протестами (поводом стал визит депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, но реальной подоплекой называли попытку реванша "попередников" – сил, связанных с Саакашвили - Ред.). Президента Саломе Зурабишвили, человека Иванишвили, обвиняли в лояльности Кремлю, хотя ее риторика далеко на пророссийская – она заявляла о том, что Россия "враг и оккупант". "Грузинская мечта" Иванишвили уже восемь лет у власти, а еще ни одна правящая сила в Грузии не продержалась больше двух сроков. "Мечта" победила в свое время на фоне массового недовольства Саакашвили, но сейчас и к самому Иванишвили отношение противоречивое. В целом среди грузин не популярны ни власть, ни оппозиция – ни Иванишвили, ни Саакашвили. В пользу оппозиции играет недовольство грузин ситуацией в стране, которая остается одной из самых бедных республик бывшего СССР, а еще – поддержка США. Часть грузин считает Саакашвили успешным реформатором. Но в то же время в Грузии многие шутят: "Надо Саакашвили вернуть к власти. А то уже забыли, как при нем хорошо жилось". Это, конечно, ирония, ведь несмотря на все достижения, к Михо было много вопросов", – говорит "Стране" Натцвишвили.

Экс-нардеп и юрист Виталий Журавский указывает, что юридических оснований для избрания Михо в грузинский парламент нет.

"В соответствии со статьей 37 Конституции Грузии, депутатом может быть гражданин, проживающий в стране не менее 10 лет. Пан Михаил давно не живет на своей исторической родине.

Кроме того, в статье 12 этого же закона сказано, что "гражданин Грузии не может одновременно быть гражданином другого государства". А пан Михаил - граждан Украины. И из гражданства Грузии он вышел, о чем неоднократно публично заявлял.

Сегодня де-юре он для грузин иностранец. Как будут развиваться события? Есть два сценария.

Первый. Государственный департамент охраны государственной границы Грузии не позволит Саакашвили, как нежелательному чужаку, пересечь границу Грузии.

Второй. На границе пана Михаила арестуют и отправят за решетку по решению судов, вступивших в законную силу. Не секрет, что Саакашвили находится в международном розыске.

При таком развитии событий бывший президент Грузии не сможет даже воспользоваться активным избирательным правом, если у него окажется грузинский паспорт.

В статье 24 Конституции Грузии отмечается, что не имеют "права участвовать в выборах граждане, которые по решению суда в местах лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений". А именно за это и осужден судом господин Саакашвили.

Тюрьмы не желаю никому. Если он действительно собрался в Грузию, пусть заберет с собой десант грузинских соросят, который кроме зла для Украины ничего не дали".

"На него смотрят как на венерическое заболевание". Чем Михо занимался у Зеленского

История Саакашвили в Украине тянется еще со времен Евромайдана, после которого он получил место одесского губернатора. Но побив горшки с Порошенко, Михо лишился не только должности, но и впоследствии украинского гражданства, которое отобрал бывший президент.

О дальнейшем известно: Саакашвили поднял в Украине Михомайдан, но был депортирован из страны. И вернулся только после после победы Владимира Зеленского на выборах.

Спустя несколько дней после инаугурации Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили. Отвечая на вопрос, чем было вызвано возвращение гражданства, новоизбранный президент сказал, что вернул паспорт, который незаконно отобрали, а совместных с Саакашвили политических планов у него нет.

На следующий же день после указа Михо вернулся в Украину.

В апреле 2020-го от команды Зеленского ему поступило предложение насчет должности вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. Впрочем, в самом Кабмине и среди "слуг народа" эта идея популярностью не пользовалась и по итогу Саакашвили дали менее пафосную должность - председателя Исполнительного комитета Совета реформ при президенте Украины.

Комментируя назначение Зеленский рассказал, что экс-президент Грузии займется реформой на таможне.

"Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался", - сказал президент.

Также он добавил, что Украине пригодятся инвестиционные связи Саакашвили и что его помощь понадобится и при реформировании пенсионной и судебной системы.

Спустя почти два месяца после назначения Саакашвили анонсировал революцию на таможне.

"Все грузы будут проходить максимум за 15 минут в открытом таможенном пространстве. Вместо 26 документов будут всего 2. Машины будут растамаживаться не по манипуляции стоимостью, а по формуле: кубатура, год выпуска и так далее. Будет устранен институт решал, таможенных брокеров, и человек будет сам заполнять таможенную декларацию", – заявил Саакашвили на брифинге.

Впрочем, тогда "Страна" писала, что реальных полномочий Михо никто не дал и он был нужен властям для того, чтоб создавать перед Западом декорации реформ, а под шумок поставить своих людей на таможню и налоговую.

И уже вскоре это стало проявляться очень четко.

Накануне заявления о том, что он покидает Украину, Саакашвили раскритиковал назначение ранее люстрированного таможенного "генерала" Дениса Пудрика главой Одесской таможни.

"Назначение этого типа на таможню — это типичный старый феодальный институт кормления, ничего общего не имеющий с государственными интересами" - написал Саакашвили.

Он назвал хождением по кругу и усугублением коррупции то, что предлагают одних и тех же старых профессионалов. И напомнил о таможенной реформе, которая была создана Нацсоветом реформ по поручению Зеленского.

"После шести месяцев с момента осуществления этой программы в Украине будет вообще нулевая коррупция, так же как она нулевая в Грузии, так же как она была нулевой на Одесской таможне во время моего губернаторства" - заявил политик.

Денис Пудрик возглавлял Бердянскую, Донецкую, Луганскую, Черниговскую, Львовскую и Крымскую таможню. Последней он руководил во времена президентства Виктора Януковича, за что подпадал под люстрацию. Позже Пудрику удалось оспорить это решение.

Как пишут СМИ, Пудрик женат на дочери Сергея Куницына, который является советником председателя ОП Андрея Ермака.

Впрочем, источник в окружении Саакашвили не видит связи этого скандала с решение Михо вернуться в Грузию, хотя и подтверждает "декоративную" роль экс-президента Грузии в Украине.

"Вряд ли его решение как-то связано с кадровой политикой на Одесской таможне. Он не влиял на кадры, его об этом никто никогда не спрашивал. Отношения с президентом были очень формальные. Раз в три месяца поговорили ни о чем и разошлись на Совете Офиса реформ. Зеленский никогда не встречался с ним один на один. Саакашвили им был не нужен. Они (украинские власти - Ред.) на него смотрят как на венерическое заболевание, которое они подцепили, а теперь его нужно вылечить и забыть. Рано или поздно он бы принял решение возвращаться, потому что в Украине ему надо было уходить в глухую оппозицию. Но логичнее - ехать домой, где ему нужен справедливый реванш. Пожалуй, впервые за все время сейчас самый подходящий момент для возвращения в Грузию", - рассказывает источник.

Таким образом пока можно констатировать, что о возвращении Саакашвили в Грузию говорить пока рано. Можно лишь констатировать, что он дал старт предвыборной кампании своей партии.

А вот вернется ли он на родину или нет зависит от того какой результат покажет его партия и в целом оппозиция. Если у них получится поменять власть, то он вернется на родину. Если же нет, то, судя по всему, останется "проводить реформы" в Украине.