Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц структурных подразделений АО "Укрзализныця" и бывших руководителей Днепропетровского тепловозоремонтного завод", похитивших десятки миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники организовали коррупционную схему поставки и установки на тепловозы государственного предприятия некачественных запчастей. К сделке они привлекли коммерческие структуры, которые поставляли продукцию под видом новой. Разницу организаторы выводили на счета фиктивных предприятий и переводили в наличные. Своими действиями они нанесли убытки "Укрзализныце" более чем на 58 млн грн.

Согласно заключению профильных экспертов, эксплуатация этих запчастей могла привести к чрезвычайным происшествиям, травмированию пассажиров и работников железной дороги.

К сегодняшнему дню правоохранители сообщили о подозрении 12 руководителям структурных подразделений "Укрзализныци" и трем бывшим руководителям Днепропетровского тепловозоремонтного завода.

Следственные органы ведут расследование еще нескольких уголовных преступлений по фактам поставки на предприятия "Укрзализныци" продукции ненадлежащего качества и неизвестного происхождения.

Всего в течение 2020 года подразделения СБУ объявили 29 подозрений должностным лицам предприятия и аффилированных структур.

На днях "Страна" сообщала, что СБУ и полиция нагрянули с обысками в офисы "Укрзализныци" в Киеве и Виннице.

А в прошлом году мы рассказывали, что два чиновника "Укрзализныци" попались на вымогательстве 270 тысяч и были задержаны СБУ.