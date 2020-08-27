В четверг, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на презентации Стратегии развития Кировоградской области представил нового губернатора региона Андрея Назаренко, кандидатуру которого 26 августа согласовал Кабмин.

Трансляция мероприятия велась в Facebook Офиса президента.

"Вы знаете, что история с его предшественником закончилась, мягко говоря, не очень хорошо, но очень справедливо. Точнее, не закончилась, ведь сейчас работают правоохранительные органы", - сказал Зеленский, имея в виду инцидент, когда бывшего губернатора Кировоградской области задержали на взятке.

Зеленский заявил, что в стране "закон один для всех" и неприкасаемых нет.

"Даже если это люди, которых назначил президент Украины. Напротив, к таким людям внимание еще более пристальное", - сказал Зеленский.

Что касается нового руководителя Кировоградской ОГА Андрея Назаренко, ранее он работал директором регионального центра по инвестициям и развитию. До 2010 года он занимался дипломатической карьерой за рубежом. С 2010 года живет на территории Кировоградской области.

Напомним, в июне текущего года предыдущего губернатора Кировоградской области Андрея Балоня поймали на взятке. После этого его отправили в отставку.

Новым главой Кировоградской ОГА хотели назначить агрария Валерия Мищенко, однако решение изменили, так как он является владельцем бизнеса, поэтому возник конфликт интересов.