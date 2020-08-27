Более 80% украинцев считают, что тарифы на коммунальные услуги превышают их реальную стоимость, еще почти 90% респондентов уверены, что дальнейшее повышение стоимости услуг ЖКХ недопустимо.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного с 14 по 19 августа 2020 года.

Так, 83% опрошенных считают, что тарифы на коммунальные услуги завышены, 7,5% уверены, что они соответствует реальной стоимости, и только 1,9% респондентов заявили, что тарифы занижены относительно их реальной стоимости. 7,6% украинцев выбрали вариант "трудно ответить".

Согласно результатам исследования, 89,7% выступают категорически против дальнейшего повышения тарифов на коммунальные услуги даже с целью недопущения срыва отопительного сезона. За эту инициативу высказались 4,2%, а 6,1% опрошенных воздержались от ответа.

При этом 29,3% респондентов ожидают, что отопительный сезон пройдет успешно несмотря на задолженность, сложившуюся на рынках энергетики и коммунальных услуг. 26,8% уверены, что вероятность провала отопительного сезона из-за долгов крайне низкая, 17,5% опрошенных считают, что вероятность высокая, 6,7% заявили, что она очень высокая.

Напомним, что более половины трат у украинцев уходит на еду и оплату коммунальных услуг.

Ранее мы писали, что в августа тарифы на газ для украинцев выросли на 15% в связи с переходом на рыночные цены.