Шевченковский районный суд Киева объявил в розыск, а также постановил задержать Вячеслава Пивоварника. Его обвиняют в организации неудавшегося убийства журналиста Аркадия Бабченко в 2018 году.

Об этом передает "РБК-Украина" со ссылкой на материалы суда.

В начале текущего месяца должно было состоятся подготовительное заседание суда по делу Пивоварника. Ему вменяют в вину госизмену, финансирование терроризма, подготовку теракта и незаконное обращение с оружием и взрывчаткой. Обвинительный акт был передан в суд еще в ноябре 2018 года.

Адвокат Пивоварника требовал вернуть обвинительный акт прокуратуре, аргументируя свою позицию тем, что его клиент не находится в розыске и не скрывается от следствия.

В августе суд установил, что Пивоварник не живет по месту своей регистрации в городе Чоп Закарпатской области. Отчим обвиняемого сказал полиции, что его приемный сын длительное время находится за пределами Украины. В связи с этим прокуратура попросила суд объявить в розыск подсудимого и разрешить его задержание.

Суд удовлетворил ходатайство обвинения, объявив Пивоварника в розыск и дав правоохранителям санкцию на его задержание и доставку в суд. На время розыска подсудимого суд остановил рассмотрение дела.

Как писала "Страна", первый подозреваемый по делу Бабченко Борис Герман был арестован через несколько дней после покушения.

А спустя полмесяца СБУ назвала имя второго подозреваемого - Пивоварника. Мы рассказывали, что о нем известно.