Спасатели предупредили киевлян о грозе, которая может не закончиться до конца дня
Спасатели предупреждают киевлян, что вечером в четверг, 27 августа, в столице ожидается гроза, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Предупреждение об ухудшении погодных условий Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала в Facebook.
Так, по данным Укргидрометцентра, гроза начнется в ближайший час и может продлиться до конца текущих суток. Спасатели просят также обратить внимание на сильные порывы ветра, которые ожидаются в столице.
Напомним, на днях в Киеве и пригороде мощный ливень затопил улицы и переходы, остановил маршрутки, мы публиковали видео.
Также мы писали, что 27 августа в большинстве регионов Украины сухо и тепло. Дожди наблюдаются на западе, а на севере синоптики еще накануне прогнозировали грозы.
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