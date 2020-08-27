Спасатели предупреждают киевлян, что вечером в четверг, 27 августа, в столице ожидается гроза, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Предупреждение об ухудшении погодных условий Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала в Facebook.

Так, по данным Укргидрометцентра, гроза начнется в ближайший час и может продлиться до конца текущих суток. Спасатели просят также обратить внимание на сильные порывы ветра, которые ожидаются в столице.

Напомним, на днях в Киеве и пригороде мощный ливень затопил улицы и переходы, остановил маршрутки, мы публиковали видео.

Также мы писали, что 27 августа в большинстве регионов Украины сухо и тепло. Дожди наблюдаются на западе, а на севере синоптики еще накануне прогнозировали грозы.