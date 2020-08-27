Глава исполнительного комитета Нациноального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили заявил, что уже включился в парламентскую предвыборную кампанию в Грузии. Однако при этом он продолжит исполнять свои обязанности главы исполкома.

Заявление экс-президент Грузии опубликовал в Facebook.

"Конечно, я активно включился в грузинскую избирательную кампанию, потому что в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся национальные выборы. Одновременно я продолжаю выполнять обязанности председателя исполнительного комитета Национальной рады реформ, как раз в рамках деятельности Нацсовета я сегодня принимал у себя дома большую казахскую делегацию в составе известных бизнесменов, журналистов и политических активистов", - сообщил политик и опубликовал соответствующие фото.

По его словам, на встрече удалось договориться о сотрудничестве Нацсовета реформ и аналогичной структуры в Казахстане, а также о создании международного центра Саакашвили в одном из казахских университетов.

"В конце встречи мне подарили национальную казахскую одежду, составной частью которой является хлыст, который, как мне кажется сейчас очень нужен Украине для ускорения реформ!" - похвалился Саакашвили.

Саакашвили облачился в подарок казахов

Как писала "Страна", сегодня экс-президент Грузии заявил, что возвращается на родину.

В Минюсте Грузии тут же сказали, что задержат его и посадят в тюрьму.