В Крыму за последние сутки выявлено 56 случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель с момента начала эпидемии на аннексированном полуострове.

Данные об эпидситуации в Крыму 27 августа привел на своей странице во "ВКонтакте" "глава" республики Сергей Аксенов.

По информации Аксенова, 21 случай инфицирования установлен при обращении людей за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, а еще 10 – при скрининге здорового населения.

Всего в республике сейчас зарегистрированы 2 187 случаев коронавирусной инфекции. 88 из них завозные из-за границы, 121 – из субъектов РФ и по контакту с ними, 1 650 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 328 - при лабораторном скрининге здоровых граждан.

За истекшие сутки все лаборатории на территории Крыма, которые проводят исследования на коронавирус, обследовали 3 108 человек.

Выздоровевших за весь период – 1557 человек.

Аксенов призвал всех обязательно соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, ограничить контакты и соблюдать дистанцию не менее двух метров.

Ранее "Страна" приводила свежие данные по числу заражений коронавирусом в Украине.

Мы также писали об открытии ученых, согласно которому требование соблюдать дистанцию 2 метра при угрозе коронавируса устарело.